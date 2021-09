Nach fast 20 Jahren Nach fast 20 Jahren: Abwasserzweckverband Aken hat Pumpentechnik erneuert

Micheln - Erst Lausigk, dann Micheln: Der Abwasserzweckverband Aken hat in der vergangenen Woche die Pumpen in zwei Abwasserpumpwerken erneuert. Wie Geschäftsführer Mirko Bauer berichtet seien beide Anlagen fast 20 Jahre in ...