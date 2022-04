Nach dem Start in neue Schuljahr: Wer muss nach einem Corona-Fall in der Klasse nach Hause?

An den Schulen ist die Unsicherheit oftmals groß, was zu veranlassen ist, wenn ein Schüler positiv getestet wurde. Was das Gesundheitsamt dazu sagt.

Köthen/MZ - Es gibt sie bereits - obwohl das neue Schuljahr gerade erst ein paar Wochen alt ist: Corona-Hotspots an Schulen. Mit unterschiedlichen Auswirkungen. An einer Grundschule im Altkreis Bitterfeld zum Beispiel ergaben sich für einen einzigen positiven Fall lediglich zwei Kontaktpersonen, an einer Sekundarschule im Zerbster Raum waren es 16. Und an einer weiterführenden Schule in Köthen wurden für zwei Infizierte 25 Kontaktpersonen ermittelt.