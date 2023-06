Der Marktplatz in Köthen gleicht ab Montag wieder einem riesigen Sandkasten. Wie viele Tonnen dafür auf den Platz vor der Jakobskirche geschafft werden müssen und welche Wettbewerbe anstehen.

Sport in Köthen

In diesem Jahr können die Beachvolleyballer wieder auf dem Marktplatz in Köthen spielen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - 450 Tonnen Sand, sechs Turniertage, 250 Sportlerinnen und Sportler. Das Marktplatzturnier ist zurück. Nach der Corona-Pause starten am Montag in einem riesigen Sandkasten am Fuß der Jakobskirche wieder sportliche Wettbewerbe. Los geht es mit Beach-Fußball um 15 Uhr.