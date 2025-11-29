Nachdem die Gymnastiktrainerin am Mehrgenerationenhaus aufgehört hatte, gibt es nun ein neues Angebot für Kinder. Bei Stefanie Schmelzer geht es um Bewegung und Entspannung. Welche Pläne sie für die Zukunft hat.

Nach Aus im Sommer: Stefanie Schmelzer leitet ehrenamtlich Bewegungskurs für Kinder in Görzig

Seit September bietet die 38-Jährige ihren Kurs für Kinder am Mehrgenerationenhaus Görzig an. Tochter Marie ist auch dabei.

Görzig/MZ. - Eigentlich suchte Stefanie Schmelzer ein Freizeitangebot für ihre Tochter Marie. „Ich habe beim Mehrgenerationenhaus angefragt“, erinnert sich die 38-Jährige aus Edderitz. Aber dort waren gerade die beliebten Gymnastikkurse für Kinder eingestellt worden: Die Trainerin hatte aufgehört und Ersatz war nicht in Sicht (die MZ berichtete).