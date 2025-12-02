EIL:
Schock vor Weihnachten Nach Aus für Tafel und Sozialkaufhaus in Köthen - Landkreis arbeitet an einer Auffanglösung
Das VHS Bildungswerk hat vorige Woche erklärt, die Lebensmittel-Ausgabe und das Sozialkaufhaus zum 12. Dezember zu schließen. Was die Konsequenzen wären. Wie und wann es weiter gehen könnte.
Aktualisiert: 02.12.2025, 12:03
Köthen/MZ. - Die am Montag der vergangenen Woche vom VHS Bildungswerk verkündete Schließung der Tafel und des Sozialkaufhauses in der Friedrich-Ebert-Straße 29 in Köthen am 12. Dezember wegen „wirtschaftlicher Gründe“ hat ein größeres Echo ausgelöst.