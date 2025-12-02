Schock vor Weihnachten Nach Aus für Tafel und Sozialkaufhaus in Köthen - Landkreis arbeitet an einer Auffanglösung

Das VHS Bildungswerk hat vorige Woche erklärt, die Lebensmittel-Ausgabe und das Sozialkaufhaus zum 12. Dezember zu schließen. Was die Konsequenzen wären. Wie und wann es weiter gehen könnte.