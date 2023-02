Was die Gäste am 24. Februar im Veranstaltungszentrum erwartet und welche Requisiten beim Malzirkel FK angefertigt wurden.

Köthen/MZ - Rund 2.700 Sterne von Schauspielern, Musikern und anderen Prominenten aus Film und Fernsehen gibt es auf dem „Hollywood Walk of Fame“, dem berühmten Gehweg am Hollywood Boulevard in Los Angeles. Auch in Köthen werden bald zahlreiche Sterne von prominenten Schauspielern zu sehen sein: Auf dem Boden im Veranstaltungszentrum nahe dem Schloss in Köthen, wo am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr Künstlerfasching gefeiert wird unter dem Motto „Helden der Leinwand“.