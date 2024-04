Das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat eine andere Meinung als Ärzte und Fachleute. Es entscheidet bei der Beurteilung eines an ADHS leidenden Jungen gegen die Spezialisten.

Mutter aus Anhalt-Bitterfeld in Sorge: An ADHS leidender Sohn bekommt keinen Schulbegleiter

Die Verantwortlichen in der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld lehnen den Schulbegleiter ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wulfen/MZ. - Melanie Schubert (Name geändert) ist verzweifelt. Die junge Mutter aus einem Ort im Südlichen Anhalt versucht seit mehreren Jahren, für ihren am ADHS-Syndrom erkrankten Sohn einen Schulbegleiter zu bekommen. Zum letzten Mal mit Antrag vom 14. September 2023. Vor der jungen Frau liegt ein Ordner mit mehreren hundert Seiten, in dem sie die gesamte Leidensgeschichte abgeheftet hat und jederzeit auch dokumentieren kann.