Rund 40 Männer und Frauen aus allen Stadtwehren in Köthen und eine Einheit zur Dekontaminierung aus Osternienburg waren im Einsatz.

Mutmaßlicher Austritt von Chlorgas sorgt für Großeinsatz in Köthener Badewelt

Das Wettkampfbecken in der Köthener Badewelt

Köthen/MZ - Ein mutmaßlicher Austritt von giftigem Chlorgas hat am frühen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei an der Köthener Badewelt am Ratswall gesorgt. Wie Köthens stellvertretender Stadtwehrleiter Yves Kluge auf Nachfrage der MZ mitteilte, habe eine betriebseigene Anlage um 5.28 Uhr Alarm ausgelöst, dass irgendwo im Gebäude oder auf dem Gelände Chlorgas austrete.