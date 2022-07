Museum Synagoge Gröbzig - Pädagoge soll helfen die jüdische Kultur noch besser zu erklären

Wie Museumsleiterin Anett Gottschalk und Sven Wabersitzky Schüler in der Region informieren und was Spielzeug damit zu tun hat.

Anett Gottschalk (re.) und Sven Wabersitzky (hi. li.) erklären Schülern des Gymnasiums Carolinum in Bernburg jüdische Feiertage wie Pessach.

Gröbzig/Bernburg/MZ - Was wissen Schüler über jüdisches Leben und Kultur? Viele junge Menschen denken vermutlich zuerst an den Massenmord an rund sechs Millionen Juden im Nationalsozialismus, der vielfach Thema ist in Schule und Medien. Aber wissen 14- bis 18-Jährige, was Bar Mitzwa und Chanukka sind?