Münchner Kanzlei droht mit Prozess - Lotto-Betrüger nun auch im Bereich Köthen aktiv

Köthen/MZ - Innerhalb nur weniger Stunden haben sich am Montag gleich mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet, die ein Schreiben einer angeblichen Münchener Anwaltskanzlei in ihrem Postkasten hatten. Dieses enthielt ein frei erfundenes Mahnschreiben einer Lottoagentur, in dem die Empfänger aufgefordert wurden, eine dreistellige Summe mittels Lastschriftverfahren zu überweisen. Damit sollte ein drohendes Gerichtsverfahren abgewendet werden.

Durch die mediale Berichterstattung zu dieser aktuell sehr gehäuft auftretenden Betrugsmasche waren die Empfänger bereits dahingehend sensibilisiert, dass sie keine Zahlungen vorgenommen haben und ihnen somit kein finanzieller Schaden entstanden ist. Die Polizei rät in derartigen Fällen, nicht auf derlei Schreiben zu reagieren. Auch sollten oft beigefügte Kündigungsschreiben nicht zurückgesandt werden. So wird vermieden, dass die vermeintlichen Betrüger an weitere persönliche Daten der Adressaten gelangen. Zudem helfe oft eine Recherche im Internet oder eine Information an die Polizei, um derartigen Betrügern auf die Spur zu kommen.