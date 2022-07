Motorradfahrer kracht bei Dohndorf gegen Richtungstafel - Fahrzeug ist Totalschaden

Köthen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Straße zwischen Dohndorf und Gerlebogk ist ein Motorradfahrer verletzt worden.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, war der 42-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Richtungstafel kollidierte und in der weiteren Folge auf einem angrenzenden Feld auch noch zu Fall gekommen. Er wurde stationär in einem nahe gelegenen Krankenhaus aufgenommen. Am Zweirad entstand Totalschaden.