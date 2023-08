Bikertreffen in der Stadt Südliches Anhalt „Motörhead“-Motive und mehr: Motorradfans kommen in Edderitz auf ihre Kosten

Am Wochenende trafen sich Biker aus Nah und Fern in Edderitz. Der MSV Walhalla Cycles will sich künftig eine Art Vereinsheim einrichten. Wo es steht und wozu es genutzt werden soll.