Mitteldeutsche Filmfreunde locken mit „Embrace – Du bist schön“ viele Zuschauer zu Köthener Filmtagen

Köthen/MZ - An einer Stelle des Films muss das Publikum lachen. So grotesk wirkt die Szene: Ein Schönheitschirurg erklärt am Körper der Protagonistin, wo welches Fett entnommen und stattdessen wohin gespritzt werden sollte, um „optimiert“ zu werden. Eine Beratungssituation, die an Skurrilität kaum zu überbieten sein dürfte – und dennoch täglich auf dieser Welt passiert.