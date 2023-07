In Anhalt müssen sich Kirchengemeinden zu größeren Verbünden zusammenfinden. Das soll bei immer weniger Mitgliedern den Aufwand reduzieren.

Mitglieder werden weniger - Kirchengemeinden in Anhalt schließen sich zu größeren Verbünden zusammen

Köthen/MZ - „Wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht“, erklärt Tobias Wessel. Er ist Pfarrer und zuständig für Gröbzig, Wörbzig und Preußlitz. Wenn Andreas Karras 2024 in den Ruhestand geht, kommt die Kirchengemeinde „An der Fuhne“ in Görzig auch noch hinzu. Das steht schon fest. Vier Pfarrbereiche und eine Menge Dörfer unter einem Dach – was kompliziert klingt, scheint hier im Süden Anhalts zu funktionieren.