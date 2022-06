Mitglieder und Unterstützer ausgezeichnet: Kukakö feiert Senatsball in Köthen

Der Kukakö hat am Sonnabend seinen 2. Sommernachtsball des Senates gefeiert und wieder Mitglieder und Unterstützer ausgezeichnet.

Köthen/MZ - Der blaue Teppich wurde wieder ausgerollt. In Kleidern und Anzügen kamen die Stars und Sternchen der Region, führende Vertreter der regionalen Wirtschaft und Kommunalpolitik, am Sonnabend wieder in der Joachimiallee. Hier auf dem vereinseigenen Gelände der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954 wurde der jährliche Senatsball zum zweiten Mal als Sommernachtsball abgehalten.