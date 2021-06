Mitarbeiter des Grünflächenamtes pflanzen in diesen Tagen mehr als 4.000 Blumen in Köthen

Wika Bendert (li.) und Anke Fritsche vom Grünflächenamt haben am Freitag den Bahnhofsvorplatz in Köthen bepflanzt.

Köthen - Köthen blüht auf. Dafür sorgen in diesen Tagen die Mitarbeiter des Grünflächenamtes. Sie pflanzen insgesamt 4.155 Blumen. Rund 3.000 Euro lässt sich die Stadt diese Aktion auch dieses Jahr wieder kosten.

Bepflanzt werden Bahnhofsvorplatz und Prinzessingarten, die Bereiche um Naumann-Denkmal und Hahnemann-Lutze-Denkmal sowie Blumenbeete auf dem Friedhof. „Konkret sind dies Plätze, an denen sich eine Bepflanzung anbietet, etwa Denkmäler oder für die Bevölkerung oder den Tourismus besonders wichtige Plätze“, teilt Stadtsprecherin Caroline Hebestreit mit.

Welche Blumen gepflanzt werden, entscheidet das Umweltamt der Stadt zusammen mit einer Landschaftsgestalterin danach, welche Pflanzen optisch gut zusammenpassen und sich für den jeweiligen Standort eignen. Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes bekommen genaue Pläne, auf denen zu sehen ist, wo was gepflanzt werden soll.

In diesem Jahr werden neben bekannten Arten wie Studentenblumen, Begonien, Petunien, Zinnien, Salbei, Löwenmaul und Dahlien auch neuere Arten wie Lobelien, Husarenknopf, Spanisches Gänseblümchen, Goldtaler, Schokoladen-Kosmee, Zauberschnee und Wandelröschen sowie einige Gräserarten gepflanzt.

Wika Bendert und Anke Fritsche kümmern sich seit mehr als 30 Jahren um die Grünanlagen der Stadt

Wika Bendert und Anke Fritsche finden die Auswahl der Blumen in diesem Jahr besonders schön. Sie kümmern sich seit mehr als 30 Jahren um die Grünanlagen der Stadt. Die gelernten Gärtnerinnen, die sich schon seit LPG-Zeiten kennen, pflanzen, wässern, schneiden und pflegen. Am Freitag waren die Frauen am Bahnhofsvorplatz im Einsatz. Blumen mit wohlklingenden Namen wie Lantana camara „Tukon gelbweiß“ und Calibrachoa „Celebration Lemon Ice“ standen auf ihrer Übersicht. Also gelbweiße Wandelröschen und weiße Zauberglöckchen.

Die Erde der Beete war zuvor ausgetauscht worden - am Bahnhofsvorplatz wie auch an den anderen Stellen, wo neue Blumen gepflanzt werden sollen. „Dies wird alle paar Jahre einmal durchgeführt, um den Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen zu bieten“, sagt Caroline Hebestreit.

„Durch Trockenheit sind in den vergangenen Jahren keine deutlichen Verluste bei der Bepflanzung zu verzeichnen gewesen“

Je nach Wetterlage werden die Pflanzen von den Mitarbeitern des Grünflächenamtes gewässert. „Durch Trockenheit sind in den vergangenen Jahren keine deutlichen Verluste bei der Bepflanzung zu verzeichnen gewesen“, informiert die Stadtsprecherin. Nicht zuletzt, weil regelmäßig gewässert werde. „Allerdings fallen leider immer mal wieder Pflanzen dem Vandalismus beziehungsweise Diebstahl zum Opfer.“

Mit Bürgern, die die Blumenbeete offenbar wenig zu schätzen wissen, haben auch Wika Bendert und Anke Fritsche immer mal wieder zu tun. Sie ärgern sich über Hundehalter, die ihre Hunde nicht davon zurückhalten, ihr Geschäft dort zu verrichten, wo Blumen gepflanzt wurden oder gerade gepflanzt werden. Auch Radfahrer, die über Beete fahren, haben die Mitarbeiterinnen des Grünflächenamtes schon erlebt. (mz)