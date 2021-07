Mit über 1,5 Promille - 26-jähriger Audi-Fahrer fährt in Osternienburg gegen einen Baum

Osternienburg - Ein 26-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntagmorgen in der Feuerherdstraße in Osternienburg im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann hatte die Straße gegen 8.10 Uhr in Richtung Lindenstraße befahren.

Am Auto und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Fahrer wurde verletzt.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille fest. Dieser Wert machte eine Blutprobenentnahme erforderlich. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.