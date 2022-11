Mit Solar, Wind und Heißwasser - Stadt Südliches Anhalt könnte lokales Wärmenetz bekommen

Zwei Firmen haben Planung und Bau eines autarken Wärmenetztes angeboten. Wie das funktionieren soll. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen und was es Hausbesitzer kosten soll.

Der Wasserspeicher in Nechlin fasst bis zu einer Million Liter. An windreichen Tagen wird das Wasser aufgeheizt und im Wärmenetz verteilt.

Weißandt-Gölzau/MZ - Ein Planungsbüro mit Sitz in Bitterfeld hat in Kooperation mit einer Firma aus Schleswig-Holstein angeboten, in den 24 Ortsteilen der Stadt Südliches Anhalt ein „Nahwärmenetz“ zur Beheizung von privaten und kommunalen Gebäuden zu planen und zu bauen. Das Netz soll aus 20 bis 25 bis zu 1.000 Kubikmeter fassenden Heißwasserspeichern bestehen, die mit Strom aus noch zu errichtenden Solar- und Windkraftanlagen beheizt werden.