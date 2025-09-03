Mit 51.550 Euro wird das touristische Wegeleitsystem der Bachstadt auf Vordermann gebracht. Bis Dezember sollen die zehn bestehenden Stelen saniert und eine elfte errichtet werden.

Mit Hilfe von 50.000 Euro Fördermitteln - Kultur-Gesellschaft macht „Köthener Perlen“ fit für App und Web

Köthen/MZ. - Seit 2010 führen sie Gäste von Köthen als touristisches Wegeleitsystem zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Rede ist von den „Köthener Perlen“, sprich silbernen Stelen, die den Blick auf eine Sehenswürdigkeit richten und auf eingravierten Texten die Geschichte dahinter erzählen. Doch 15 Jahre sind eine lange Zeit. Mittlerweile ist keine der zehn Stelen mehr ohne Beschädigung. Seien es zerstörte oder verschobene Folien, Glasscheiben, Vandalismus oder Graffiti.