In ihrem „Pfötchensalon“ in Köthen wäscht, bürstet und schneidet Sandra Dietrich nun schon seit 15 Jahren das Fell von Vierbeinern. Was sie an ihrem Job mag und was sie herausfordert.

Mit Herz und Schere im „Pfötchensalon“: Wie eine Hundfriseurin ihre Stammkunden glücklich macht

Für Zwergspitzdame Netti gibt es im „Pfötchensalon“ das volle Programm: Waschen, Föhnen, Bürsten und Scheren.

Köthen/MZ. - Fellschere, Krallenschneider, Schergerät und Bürste stehen bereit, wenn Sandra Dietrich ihren Arbeitstag beginnt. Seit 2010 arbeitet sie selbstständig als Hundefriseurin in ihrem „Pfötchensalon“, der in der Langenfelder Straße in Köthen zu finden ist. Sie kümmert sich um das Fell von Vierbeinern – ob Hunde, Katzen oder Kaninchen.