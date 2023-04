In der Bernburger Straße in Köthen ist am Dienstag, 11. April, ein Raubüberfall gescheitert. Zwei maskierte Täter hatten gegen Mittag den Laden betreten - mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet.

Mit Bodenwischer - Mann schlägt in Köthener Tabakladen zwei Räuber in die Flucht

Köthen/MZ - In der Bernburger Straße in Köthen ist am Dienstag, 11. April, ein Raubüberfall gescheitert. Das haben Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Donnerstag mitgeteilt.