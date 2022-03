Mit 3G-Nachweis: Köthener Badewelt kann wieder von allen genutzt werden

Köthen/MZ - „Die Lage auf der Krankenstation Köthener Badewelt hat sich zu Beginn der Woche ein wenig entspannt, so dass die Sport- und Freizeitanlage am Ratswall seit dem 21. März wieder vollständig genutzt werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Infra Service Sachsen-Anhalt GmbH. Die Saunalandschaft ist Montag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet, die Badelandschaft bis auf Dienstag ebenso. An den Wochenenden ist bereits ab 13 Uhr geöffnet.

„Wir hoffen“, so Badmangerin Mandy Kassur, „dass sich weitere Kollegen in den kommenden Tagen gesund melden und wir wieder vollzählig sind. Im Moment können wir den Bade- und Saunabetrieb für unsere Gäste absichern, was uns natürlich sehr freut.“

Zugang zur Köthener Badewelt nach der 3G-Regelung möglich

Obwohl mit Änderung des Infektionsschutzgesetzes seit dem Wochenende die meisten Corona-Auflagen in ganz Deutschland beendet worden sind, orientiere sich die Palm Springs GmbH & Co. KG als Eigentümerin der Köthener Badewelt weiter an der Landesverordnung Sachsen-Anhalts, die übergangsweise bis zum 2. April gilt.

Danach ist der Zugang zur Köthener Badewelt nach der 3G-Regelung möglich. Das heißt, die Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein und dies auch nachweisen. Dieses Vorgehen gelte für alle Besucher ab 18 Jahre und diene dem Schutz von Badewelt-Gästen und -Beschäftigten. Schüler befinden sich im kontinuierlichen Testmodus an den Schulen und seien deshalb von dieser Regelung ausgenommen. Eine Kontaktnachverfolgung gebe es nicht mehr.

Über Veränderungen und gültige Corona-Regeln können sich Interessierte informieren auf der Seite www.koethener-badewelt.de.