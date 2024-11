Auftakt am Landgericht Dessau Missbrauchsprozess gestartet: 67 Jahre alter Mann aus Köthen soll sich an vier Mädchen vergangen haben

Einem 67 Jahre alten Mann aus Köthen wird am Landgericht Dessau vorgeworfen, sich an vier Mädchen vergangen zu haben. Zugetragen haben sollen sich die Taten von 2019 bis 2023. Was er zu den Taten sagt.