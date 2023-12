Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Dass in Sachen Breitbandausbau etwas im Gang ist, hatte Landrat Andy Grabner (CDU) bereits vor längerer Zeit angekündigt. Dass es dabei zunächst vorrangig um den ländlichen Raum unter Ausklammerung der Städte Köthen und Bitterfeld-Wolfen gehen sollte ebenfalls. Der Kreis- und Finanzausschuss hat in seiner Beratung am Donnerstag eine positive Empfehlung für den Kreistag am 14. Dezember ausgesprochen. Danach profitieren die Gemeinde Osternienburger Land sowie die Städte Aken, Zerbst und Sandersdorf-Brehna von dieser Förderung. Die Gemeinde Muldestausee hatte signalisiert, kein Interesse an diesem Projekt zu haben.