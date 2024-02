120.000 Euro Schaden Militärhaftbefehl aus China? Betrug eines chinesischen Studenten in Köthen bleibt rätselhaft

Ein junger Student aus China soll viel Geld an einen falschen Polizisten überwiesen haben. Was ie Hochschule Anhalt und die Polizei unternehmen, um Erstsemester in Köthen aufzuklären.