Midewa füllt Reserven auf - 35.000 Liter Trinkwasser für den Ernstfall in Kartons abgefüllt

Im Obsthof Müller in Querfurt wurden 35.000 Liter Trinkwasser in Kartons abgefüllt. Sie werden bei Havarien auch im Raum Köthen und Bitterfeld bereitgestellt.

Köthen/MZ - Der Trinkwasserversorger Midewa, der auch mehrere Kommunen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld versorgt, hat seine Vorräte an „mobilem Trinkwasser“ für den Havariefall aufgefüllt. Im Obsthof Müller in Querfurt seien in den vergangenen Tagen fast 7.000 Kartons abgefüllt worden, informierte die Midewa in einer Pressemitteilung.