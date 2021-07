Mercedes-Fahrer übersieht Radfahrer - 20-Jährige stürzt und muss ins Krankenhaus

Köthen - Schwer verletzt musste am Donnerstag eine 20-jährige Radfahrerin in Köthen nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr zuvor ein 25-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw Mercedes die Krähenbergstraße mit der Absicht, nach rechts auf die Straße An der Rüsternbreite in Richtung August-Bebel-Straße abzubiegen. Dabei übersah er die von rechts herannahende 20-jährige Radfahrerin, welche auf dem Radweg in Richtung Konrad-Adenauer-Allee fuhr.

Die Radfahrerin kollidierte mit dem Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. (mz)