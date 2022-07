Meinungen gegen auseinander - Ist 4+1 Modellversuch an Akens Schulen schlau oder falsch?

Akens Sekundarschule will verstärkt auf praxisnahe Angebote setzen und beteiligt sich am landesweiten Modellversuch 4+1. Einige Reaktionen darauf.

Raus aus dem Klassenzimmer: Auch das ist die Idee des landesweiten Modellversuches 4+1. An einem Tag der Woche sollen Schüler sich selbstständig mit Themen und Projekten beschäftigen - oder in Unternehmen gehen, wo ihnen praktisches Wissen vermittelt wird.

Aken/Köthen/MZ - Danilo Licht schäumt regelrecht und zeigt das auch in den sozialen Medien: „Ich halte das für absolut falsch – und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert“, äußert er in einem Telefonat mit der MZ. 4+1, ein Modellversuch an Sekundarschulen, für den Mitarbeiter auf der Kläranlage in Aken der vollkommen falsche Ansatz. Selbst fünf Tage Schule in Präsenz seien noch zu wenig, um den jungen Menschen das Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft mitzugeben. Wie soll das mit vier Unterrichtstagen gehen, fragt er sich.