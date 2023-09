Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wulfen/MZ - Als Geschäftsführer Jörg Schmiedel am Montag, dem 18. September, sein E-Mailfach öffnete, konnte er seinen Augen nicht trauen. In einem 24-seitigen Dokument wird behauptet, dass seine Wulfener Tiefbaufirma „Katikom“ bei einem Einsatz in Magdeburg die „Verkehrssicherungspflicht besonders schwer missachtet habe“, so das Schreiben. Die angebliche Folge: ein schwerer Sturz und Sachschaden. Die Forderung: rund 2.000 Euro für eine außergerichtliche Klärung.