Ein Zeuge hat die Polizei am Freitagabend nach Quellendorf gerufen. Die Polizei fasste vier Jugendliche und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Mehrere Spielgeräte beschädigt - Jugendliche randalieren auf Kita-Spielplatz in Quellendorf

Vandalismus am Freitagabend

Quellendorf/MZ - Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Sonnenschein"" in Quellendorf randaliert. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonnabend mitgeteilt.