An mehreren Stellen in Köthen haben unbekannten Täter am Wochenende Graffite angebracht. Die Polizei ermittelt.

Köthen/MZ. - Bislang unbekannte Täter haben mittels schwarzer und grüner Sprühfarbe mehrere teils großflächige Schriftzüge und Zeichen an der Hauswand und am Schaufenster eines Lebensmittelfachgeschäftes in der Merziener Straße in Köthen angebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Die Sachbeschädigung soll sich nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, zugetragen haben.

Eine ähnliche Tat hatte sich in der Nacht zum Sonntag ereignet. Hier wurde mit weißer und schwarzer Farbe eine Wand des Köthener Tierparks besprüht. Der Sachschaden wurde mit ungefähr 500 Euro angegeben. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise, die der Aufklärung des Tatgeschehens dienlich sind.

Zeugenangaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per Mail, [email protected], entgegen.