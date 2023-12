Mehrere Papiertonnen, die auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Großzöberitz unter einem Carport abgestellt waren, haben am Mittwoch gebrannt.

Mehrere Papiertonnen brennen in Großzöberitz - 23 Feuerwehrleute im Einsatz

Großzöberitz/MZ - Mehrere Papiertonnen, die auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Großzöberitz unter einem Carport abgestellt waren, haben am Mittwoch gegen 23.55 Uhr gebrannt. 23 Kameraden umliegender Feuerwehren waren nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Durch die Flammen wurden die Behälter sowie der Unterstand zum Teil vollständig zerstört. Der entstandene Schaden bemisst sich auf etwa 2.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.