Edderitz/MZ - Das Geblubber von V-Motoren, Rockmusik und jede Menge „schwere Jungs und Mädels“ verwandelten den Edderitzer Park bei der „Walhalla Biker Party“ am Wochenende in ein Mekka für Fans schwerer Zweiräder mit V-Motoren. Das lag einerseits an den auffälligen Chopper-Motorrädern, von denen die meisten durch diverse Umbauten und auffällige Lackierungen mit Motiven in wahre Schätze auf zwei Rädern verwandelt worden waren.