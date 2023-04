Köthen/MZ - Am 17. Januar 2022 prallt ein 35-Jähriger mit einem VW Caddy frontal gegen einen Baum bei Gröbzig, er stirbt an der Unfallstelle. Am 17. Juli 2022 fährt ein 71-Jähriger mit einem Quad in den Graben eines Feldwegs in Grimme bei Zerbst. Der Senior und sein Sozius, ein Dreijähriger, werden schwer verletzt, der Junge stirbt im Krankenhaus.

