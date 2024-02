Eine App, entwickelt an der Hochschule Anhalt, soll junge Frauen an naturwissenschaftliche Studiengänge heranführen. Für die Fortsetzung des Projektes gibt es 780.000 Euro Fördergeld. Woher das Geld kommt und wofür es eingesetzt wird.

Köthen/MZ. - Papier, Alufolie, Kabel, Batterien - viel mehr braucht es nicht, um eine Art Mini-Keyboard zu bauen. Zusammen mit einem so genannten Micro:bit, einer Art Minicomputer, kann man aus diesen Materialien ein funktionstüchtiges kleines Instrument bauen. Es ist ein Versuchsaufbau, den sich am Mittwoch auch Staatssekretärin Susi Möbbeck vom Landesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung an der Hochschule Anhalt in Köthen anschaut.