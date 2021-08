Mehr als 200 Zulassungen pro Tag - Kfz-Zulassungsstelle arbeitet „am Anschlag“

Köthen/MZ - Trotz ausgeweiteter Öffnungszeiten ist die seit zwei Wochen wieder geöffnete Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises maximal ausgelastet. Laut Kreissprecher Udo Pawelczyk arbeite die Abteilung „am Anschlag“. Täglich würden mehr als 200 Vorgänge bearbeitet. Darunter seien zahlreiche Anträge von Autohäusern. „Deshalb können weiterhin täglich maximal 80 Termine für Einzelkunden vergeben werden“, betont der Sprecher und weist darauf hin, dass eine Bearbeitung von Vorgängen nach wie vor nur mit Termin möglich sei.

Man habe entschieden, dass die erweiterten Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Köthen auch in dieser Woche bestehen bleibt. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Zudem bedanke sich der Landkreis für die Hilfeleistungen von Kommunen und Einrichtungen. Da nach dem Hackerangriff derzeit nur eine Notstruktur aus 50 Computern wieder arbeitsfähig ist, haben etliche Kreis-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter andernorts Asyl bekommen. So arbeiten vier aus der Abteilung Fahrerlaubnis in der Stadtverwaltung Halle, vier Kollegen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege bei der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, weitere fünf Mitarbeiter dieser Abteilung in der Kreisverwaltung Salzlandkreis und weitere bei der Sozialagentur Halle. Neun Angestellte überwachen in Dessau-Roßlau das Pandemiegeschehen im Landkreis. Mitarbeiter für das Bafög wichen in die Hochschule Anhalt aus.

Termine für Kfz-Zulassung unter Tel.: 03493/341 316 und - 317