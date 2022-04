Mazda in Schlangenlinien nach Köthen - 31-jähriger Fahrer hat 2,67 Promille Atemalkohol

Das Auto wurde in der Köthener Leopoldstraße angehalten.

Ein Atemalkoholtest steht an.

Zörbig/MZ - Durch einen Hinweis hat die Polizei am Montag bei Köthen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen können.

Gegen 14 Uhr hatte sich ein Zeuge gemeldet und angegeben, dass zwischen Zabitz und Köthen ein Mazda unterwegs sei, der in Schlangenlinien fahre. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug wenig später in der Leopoldstraße in Köthen festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde den Beamten schnell klar, dass der Fahrer dem Alkohol deutlich über Gebühr zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von 2,67 Promille aus.

Der 31-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.