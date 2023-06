Für seine Show „Lady Maxime and Friends“ holt Max Engelmann aus Köthen befreundete Travestie-Künstler auf die Bühne der Marienkirche in Dessau.

Mit befreundeten Künstlern tritt Max Engelmann als Lady Maxime (re.) in der Marienkirche in Dessau auf.

Köthen/Dessau/MZ - Mit Puder, Pumps und Piccolöchen machen Lady Maxime und ihre Freundinnen in diesem Jahr wieder die Marienkirche in Dessau unsicher. „Wir hatten hier schon zwei fulminante Erfolge“, sagt Max Engelmann. Der Travestie-Künstler aus Köthen ist bundesweit als Lady Maxime unterwegs, kommt aber immer wieder gern in seine Heimat zurück. Im November tritt er in Köthen auf, im September in Dessau.