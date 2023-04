In einem Einkaufsmarkt in Köthen haben maskierte Täter Bargeld von einem Kassierer erpresst. Dem Kassierer soll ein Messer, einem Kunden ein pistolenähnlicher Gegenstand vorgehalten worden sein.

Maskierte erpressen in einem Einkaufsmarkt in Köthen Bargeld und lassen Bier mitgehen

Köthen/MZ - Zwei maskierte Täter haben am frühen Mittwochabend einen Einkaufsmarkt in Köthen überfallen. Sie sollen den Markt in der Straße An der Rüsternbreite gegen 19.30 Uhr betreten und den Kassenbereich aufgesucht haben. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.