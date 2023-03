Karneval in Sachsen-Anhalt Männerballett aus Gröbzig präsentiert sich bei der Landesmeisterschaft in Staßfurt

Das Männerballett des Werdershausener Carneval Vereins fährt am Samstag zur Landesmeisterschaft in Staßfurt. Was es mit ihrem Faultier-Tanz auf sich hat.