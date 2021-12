Männer werfen Pflastersteine in eine Köthener Erdgeschosswohnung

Zwei Täter wurden in Tatordnähe gestellt.

Köthen/MZ - Zwei tatverdächtige Personen konnten am Mittwoch gegen 23 Uhr gestellt werden, nachdem sie mit Pflastersteinen die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung in der Leipziger Straße in Köthen eingeschlagen hatten.

Durch einen Nachbarn wurde die Polizei verständigt. Bei der Suche der näheren Umgebung konnten die beiden 37 und 40 Jahre alten Männer aufgegriffen werden. Der Schaden wurde mit circa 100 Euro angegeben. Zum Motiv machte die Polizei keine Angaben.