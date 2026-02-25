Ein Mann wird bei einer Bestellung im Internet fast um 1.300 Euro gebracht.

Osternienburg/MZ. - Die Polizei meldet einmal mehr einen Onlinebetrug. „Von zu Hause aus einzukaufen, ist für viele Konsumenten mittlerweile zum Alltag geworden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Allerdings geht das Onlineshopping nicht immer gut aus.“

Das zeigt ein aktueller Fall, über den die Polizei berichtet. Den Angaben zufolge bestellte ein 67 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Osternienburger Land am 12. Februar bei einer angeblich in Frankreich ansässigen Firma 40 Raummeter Hartholz. Er sollte dafür knapp 1.300 Euro bezahlen.

„Als er das Geld überwiesen hatte, brach der Kontakt zum Verkäufer – wie in derartigen Betrugsfällen üblich – sofort ab“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Der Mann habe jedoch noch einmal Glück gehabt. „Seine Hausbank konnte den Transfer stoppen, sodass ihm kein finanzieller Schaden entstanden ist“, teilt die Polizei weiter mit.