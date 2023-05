„Einfach mal so“ ist der Titel der Bilderausstellung des Malzirkels FK am Theater Köthen in der „Galerie am Quadrat“. Es ist die insgesamt 118. Ausstellung in der Kreisverwaltung.

Köthen/MZ - Sie sind gute alte Bekannte in der „Galerie am Quadrat“ in der Landkreisverwaltung in Köthen: Die Mitglieder des Malzirkels FK am Theater. Insgesamt zwölf Mal haben sie ihre Bilder dort schon ausgestellt. Sieben Mal waren es Exponate einzelner Maler, je einmal Ausstellungen des Kinder- und des Künstler-Pleinairs. Am Dienstag hat Vizelandrat Volker Krüger die dritte Ausstellung gesammelter Werke eröffnet.