Mädchen mit Fahrrad begeht in Köthen Unfallflucht - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Köthen/MZ - Die Polizei in Köthen ermittelt derzeit in einem Fall von Unfallflucht vom 15. März. Demzufolge fuhr eine augenscheinlich Jugendliche gegen 13 Uhr vom Gehweg aus auf die Bernhard-Kellermann-Straße in Richtung Maxdorfer Straße.

Hierbei stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Skoda. Durch den Aufprall stürzte sie vom Rad und verletzte sich augenscheinlich leicht. Eine Zeugin sprach das Mädchen daraufhin an, diese reagierte jedoch nicht und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden am Skoda Unfallschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro festgestellt.

Die Radfahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 14 bis 16 Jahre alt, 1,65 bis 1,68 Meter groß, zu einem Zopf gebundenes, blond gefärbtes Haar mit dunklem Ansatz, rote Jacke, schwarze Hose, neongelbes Fahrrad mit schwarzer Aufschrift. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Weiterführende Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld entgegen.

Telefon, Polizei: 03496/4260 oder E-Mail: efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de