Maasdorfer legen Hand an - Einwohner verschönern Ort in Eigeninitiative

Maasdorf - Als Henry Miertsch vor knapp zwei Wochen durch den Ort ging, fühlte er sich an schlechte Zeiten erinnert. Auf allen öffentlichen Plätzen wuchs das Gras, auf dem Spielplatz war kein Spielen mehr möglich, auf Wegen wucherte das Grün und überall lagen Äste quer. Eigentlich müssen dafür die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Südliches Anhalt in Maasdorf anrücken. Doch es ist wie in so einigen Jahren zuletzt. „Bürgermeister Thomas Schneider würde uns ja gern helfen, aber momentan ist aus verschiedenen Gründen das Personal knapp“, erzählt das Ortschaftsratsmitglied von einem Anruf in der Stadtverwaltung.

Also entschloss er sich, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Am letzten Sonntag setzte sich der 59-Jährige an seinen Computer und verfasste einen Aufruf an die 326 Einwohner von Maasdorf. Auf einer DIN-A4-Seite stellte er die Situation dar, nagelte sie in alle verfügbaren Informationstafeln und rief seine Mitbürger zu einem Arbeitseinsatz an diesem Sonnabend auf. „Genau 26 Einwohner von Maasdorf haben sich im Vorfeld angemeldet, gekommen sind dann mehr als 30. Es hat ganz schön gerückt an den einzelnen Plätzen, wo wir angesetzt haben“, freute sich Miertsch und sagte: „Ich bin stolz, dass so viele Maasdorfer mit ihren eigenen Geräten angerückt sind, um ihren Ort zu verschönern. Sogar Kinder haben mit angepackt und Unkraut gejätet oder Äste beiseite geräumt.“

Bauhof in Weißandt-Gölzau stellte zwei Container für Abfälle zur Verfügung

Früher hatten die Ortschaften der Stadt Südliches Anhalt alle Gemeindemitarbeiter, die sich um solche Arbeiten gekümmert haben. Dann wurde alles zentralisiert, auch die Ein-Euro-Jobber verschwanden. Und selbst die Technik landete im Bauhof in Weißandt-Gölzau. Als der selbstständige Tischlermeister unter der Woche mit seinem Vorhaben in derZentrale vorstellig wurde, konnte er zumindest zwei Container für Abfälle und einen großen Kanister Benzin herausschlagen, mit dem die Bürger nach dem mehr als vierstündigen Einsatz ihre Geräte wieder für die Heimarbeit befüllen konnten.

Henry Miertsch hat den Arbeitseinsatz in Maasdorf organisiert. (Foto: Ebert)

Überall, wo man am Sonnabendmorgen in Maasdorf auch hinkam, wurde gearbeitet. Am Dorfgemeinschaftshaus, in den kleinen Parkanlagen, am Dorfteich, auf dem Spielplatz und im Buschweg. Trotz sommerlicher Temperaturen von 25 Grad waren die Bürger fleißig wie die Bienen im Einsatz. Eigentlich war der Einsatz in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geplant. Doch weil von dem gut 350 Meter langen Buschweg die letzten 50 Meter noch nicht vom Grün befreit waren, trafen sich gut die Hälfte der Mitstreiter nach dem Mittagsimbiss noch einmal dort, um auch dieses Werk zu vollenden.

Petra Woche und Brunhilde Urban (v.l.) kümmern sich um die Rosen im Park. (Foto: Ebert)

Eines der größten Probleme war der Spielplatz. „Dort war das Gras 40 Zentimeter hoch gewachsen. Da war an Spielen nicht mehr zu denken. Zwischen dem Sand an den Spielgeräten haben sich irgendwelche Gewächse ihren Weg gebahnt. Die haben wir alle entfernt“, erzählt Henry Miertsch. Der Maasdorfer Spielplatz zählt zu den schönsten seiner Art in der Stadt Südliches Anhalt. Die Geräte machen einen sauberen und intakten Eindruck, das Gras ist gemäht, der Sand von allen Gegenständen, an denen sich Kinder verletzen könnten, befreit. Die von vielen hohen Bäumen auch gegen eine pralle Sonneneinstrahlung geschützte Anlage ist nach diesem Arbeitseinsatz wieder in einem Topzustand.

Dorfteich in Maasdorf bleibt ein größeres Problem

Eigentlich müsste auch dem Dorfteich in Maasdorf ordentlich zu Leibe gerückt werden. Die sich immer weiter ausbreitenden Schilfpflanzen machen die Tonschicht allmählich kaputt. Doch das kann nicht Sache der Einwohner sein. Erstens besitzen keine Technik, um dem hartnäckigen Bewuchs zu Leibe zu rücken.

Nicht selten fällt bei diesen Arbeiten auch Sondermüll an, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Und das kostet dann nicht selten auch Geld. „Vielleicht erbarmt sich die Stadt Südliches Anhalt ja irgendwann noch einmal. Im Moment jedenfalls fühlen wir uns echt allein gelassen“, sagt Miertsch und ruft seine Mitstreiter zur Mittagspause.