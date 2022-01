Lotto-Rückblick 2021: Jede Woche gab es in Anhalt-Bitterfeld einen Gewinn ab 5.000 Euro

Köthen/Magdeburg/MZ - Das Lottoglück meinte es in 2021 gut mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Jede Woche glückte nach Angaben der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ein Gewinn ab 5.000 Euro. Insgesamt wurden 52 solcher Hochgewinne registriert – einer mehr als im Jahr 2020. Zwei Lottospieler von den 52 erzielten jeweils den 100.000-Euro-Hauptgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 (Anfang Januar und Anfang November 2021).

In den Lotto-Verkaufsstellen werden mehr als 80 Prozent der Spieleinsätze getätigt

„2021 war ein sehr erfolgreiches Lottojahr. Das Lottoglück hat sich als pandemiesicher und krisenfest erwiesen“, sagt Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Die Lotto-Verkaufsstellen, in denen mehr als 80 Prozent der Spieleinsätze getätigt werden, waren gerade in ländlichen Regionen mehr als nur eine Stelle, an der man schnell den Lottoschein abgibt oder ein Rubbellos kauft. Sie waren Service- und Gesprächspunkt.“

Jeder Sachsen-Anhalter hat - rein rechnerisch - im vergangenen Jahr 93 Euro bei Lotto Sachsen-Anhalt in sein Glück investiert. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten in Sachsen-Anhalt zugute. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden im vergangenen Jahr 19 Vorhaben mit rund 410.000 Euro gefördert.