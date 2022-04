Lost Places in Sachsen-Anhalt: Der zweite Tod der Backsteinburg in Glauzig

Glauzig/MZ - Das Gebälk in der großen Halle knarzt verdächtig. Es ist dunkel und still ringsum, abgesehen von ein paar Tauben, die unter dem hohen Dachstuhl flattern und dem Knacken, das aus Balken heraufstöhnt, die vermutlich mehr als 100 Jahre alt sind. 1847 bereits entstand in Glauzig, einem 300-Seelen-Dorf in der Nähe von Köthen, eine Zuckerrübenraffinerie, die wirtschaftlich schnell erfolgreich wurde.