Lkw will abbiegen und Fiat überholt - 10.000 Euro Schaden und ein Verletzter

Maasdorf/MZ - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße 2074 zwischen Reinsdorf und Baasdorf ereignet hat.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes die Kreisstraße in Richtung Baasdorf. Auf Höhe eines nach links einmündenden Feldweges in Richtung Maasdorf leitete der Lkw-Fahrer den Abbiegevorgang ein. In diesem Moment setzte ein 36-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Fiat zum Überholen an. Dabei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.