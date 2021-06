Lkw reißt Halbschranke am Bahnübergang in Wulfen ab

Wulfen - - Beim Verlassen eines Parkplatzes in Wulfen an der Bahnhofstraße hat ein 61-Jähriger mit seinem Lkw am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr eine Bahnschranke beschädigt.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wollte der Kraftfahrer nach dem Be- und Entladen seines Lkw die Bahnhofstraße nach rechts in Richtung Drosa fahren. Beim Abbiegen senkte sich plötzlich die dortige Halbschranke. Dabei kam es zur Kollision des Lasters mit der Schranke, welche abriss.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. „Bahnmitarbeiter waren schnell vor Ort und haben in weniger als anderthalb Stunden eine neue Halbschranke montiert“, erklärte Polizeihauptkommissar Michael Däumich auf Nachfrage der MZ. (mz)