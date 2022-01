Licht und Solarpanel gestohlen - Bücherzelle am Jürgenweg in Köthen ist dunkel

So sah die Bücherzelle am Jürgenweg mit Licht aus.

Köthen/MZ/wsl - „Ich weiß nicht, was mit manchen Menschen nicht in Ordnung ist“, fragt sich Katrin Jaenicke. Die 43-Jährige hatte im Frühjahr 2021 die Idee, eine ausrangierte Telefonzelle auf ihr Grundstück am Jürgenweg in Köthen zu stellen und sie mit über 100 Büchern zu füllen. Zum Ausleihen, zum Mitnehmen, zum Lesen für jeden Passanten, gratis.

Weil es im Dunkeln schwierig ist, zu stöbern, installierte Jaenicke ein Solarpanel auf dem Dach und ein LED-Licht an die Decke der Bücherzelle, wie die Minibibliothek genannt wird. Rund zwei Wochen war die Zelle beleuchtet, nun wurde das Solarpanel vom Dach demontiert und ebenso wie die Lampe im Innern gestohlen.

„Ich habe das privat finanziert und meine Freizeit geopfert. Es ist einfach traurig und schade“, sagte Jaenicke der MZ. Besuchern bleibt vorerst nichts weiter übrig, als sich mit der Lampe ihres Smartphones nach Lektüre umzusehen. Vielleicht findet sich ja ein Elektriker, der eine neue Lampe nebst Solarpanel spendet?

Bücherzelle am Jürgenweg 41 in 06366 Köthen; Kontakt zu Katrin Jaenicke: Telefon 0178/3 69 27 85; klebefee@designstudio-kreativ.de